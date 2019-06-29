У Житомирській області 6-річна дівчинка вистрілила з пневматичної гвинтівки в десятирічну подругу
Інцидент стався ввечері 28 червня в селищі Черняхів, інформує LB.ua.
"Дівчинка зі своєю 6-річною подружкою грали у дворі місцевого жителя. У дворі діти знайшли пневматичну гвинтівку, яку, за словами господаря, він використовував для відлякування птахів від плодових дерев. Попередньо, зброя була в зарядженому стані. В результаті ігор гвинтівка вистрілила в руках меншої дитини і пневматична кулька потрапила в її старшу подружку", - йдеться в повідомленні.
Дівчинку доставили в лікарню з раною плеча. Нині стан дитини задовільний, загрози її життю немає.
Пристрій для відстрілу пневматичних кульок господар добровільно віддав співробітникам поліції.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує всі обставини події.
Нагадаємо, що на Житомирщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розпилення газу в одній зі шкіл міста Коростишева, після чого 13 дітей госпіталізували.
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