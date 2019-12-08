Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Шевченківський райсуд Києва визнав Пушкаря винним у корупції

Керівник секретаріату ВРП незаконно використовував інформацію з метою перемоги у конкурсі
Шевченківський районний суд столиці своїм рішенням визнав винним керівника секретаріату Вищої ради правосуддя Сергія Пушкаря, якого Національне агентство з питань запобігання корупції звинуватило у корупції і незаконному використанні інформації з метою перемоги у конкурсі.
Шевченківський райсуд Києва визнав Пушкаря винним у корупції Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 12 серпня, повідомляє LB.ua.

Зокрема, постановою суду Пушкаря визнано винним у незаконному використанні ним інформації і підтасовуванні результатів конкурсу на посаду глави ДСА.

Нагадаємо, протокол про корупцію щодо Пушкаря НАЗК склало ще 2 липня. Згідно з цим протоколом, чиновнику інкримінують правопорушення, передбачене ст. 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення. Йдеться про незаконне використання інформації, яка стала відома Пушкарю під час виконання ним службових повноважень. Інформація про це була оприлюднена на сайті НАЗК 10 липня 2019 року.

У протоколі йдеться про те, що Сергій Пушкар незаконно використовував інформаційні матеріали, в яких були відповіді на завдання для перевірки кваліфікаційної вимоги для проходження конкурсу на посаду глави ДСА.

Протокол направили до суду.

Санкція статті 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також не виключено, що суд встановить додаткові обмеження, що стосуються державної служби.

Нагадаємо, що напередодні, 25 липня правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 08 2019 21:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.