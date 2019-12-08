Шевченківський райсуд Києва визнав Пушкаря винним у корупції
Відповідне рішення суд прийняв сьогодні, 12 серпня, повідомляє LB.ua.
Зокрема, постановою суду Пушкаря визнано винним у незаконному використанні ним інформації і підтасовуванні результатів конкурсу на посаду глави ДСА.
Нагадаємо, протокол про корупцію щодо Пушкаря НАЗК склало ще 2 липня. Згідно з цим протоколом, чиновнику інкримінують правопорушення, передбачене ст. 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення. Йдеться про незаконне використання інформації, яка стала відома Пушкарю під час виконання ним службових повноважень. Інформація про це була оприлюднена на сайті НАЗК 10 липня 2019 року.
У протоколі йдеться про те, що Сергій Пушкар незаконно використовував інформаційні матеріали, в яких були відповіді на завдання для перевірки кваліфікаційної вимоги для проходження конкурсу на посаду глави ДСА.
Протокол направили до суду.
Санкція статті 172-8 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає штраф у розмірі від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також не виключено, що суд встановить додаткові обмеження, що стосуються державної служби.
Нагадаємо, що напередодні, 25 липня правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.
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