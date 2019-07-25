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В Одесі затримали екс-начальника поліції Головіна

Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі
Правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.
В Одесі затримали екс-начальника поліції Головіна Фото: УП

Головіну інкримінується причетність до кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 ККУ. Стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, інформує прес-служба Нацполіції.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. 

Водночас, за словами співрозмовника УП, справа стосується декларації колишнього силовика. Раніше у Головіна провели обшук.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року журналісти опублікували розслідування про статки родини Головіна. Так, 86-річний дідусь з Луганщини дружини Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, якими користується сам поліцейський.

Апартаменти 85 кв.м. розташовані на узбережжі Чорного моря у котеджному містечку "Золотий бугаз" в Одеській області, де є особиста охорона і приватний пляж.

Інший будинок  у 170 квадратів в Одесі, яким користується очільник поліції області, офіційно належить старшій сестрі дружини генерала – Оксані Слєпцовій.

Проте, за інформацією журналістів, жінка не проживає в Одесі, а це майно Головін все ж вказав у своїй декларації.

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку.

За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням. На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, поліцейський сказав: "Без коментарів".

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