В Одесі затримали екс-начальника поліції Головіна
Головіну інкримінується причетність до кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 ККУ. Стаття передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, інформує прес-служба Нацполіції.
Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Водночас, за словами співрозмовника УП, справа стосується декларації колишнього силовика. Раніше у Головіна провели обшук.
Нагадаємо, що у вересні 2018 року журналісти опублікували розслідування про статки родини Головіна. Так, 86-річний дідусь з Луганщини дружини Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, якими користується сам поліцейський.
Апартаменти 85 кв.м. розташовані на узбережжі Чорного моря у котеджному містечку "Золотий бугаз" в Одеській області, де є особиста охорона і приватний пляж.
Інший будинок у 170 квадратів в Одесі, яким користується очільник поліції області, офіційно належить старшій сестрі дружини генерала – Оксані Слєпцовій.
Проте, за інформацією журналістів, жінка не проживає в Одесі, а це майно Головін все ж вказав у своїй декларації.
Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку.
За словами Головіна, 23 квітня він написав рапорт за власним бажанням. На питання, чи пов'язане його рішення зі зміною влади, поліцейський сказав: "Без коментарів".
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