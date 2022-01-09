НОВИНИОсвітній процес проходить в очній, змішаній чи дистанційній форміПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шкарлет: В Україні освітній процес розпочався у 12 906 школах
Фото: Укрінформ
"Сьогодні 12 906 шкіл приступили до навчання в різних форматах. З них 3 539 повністю очно приступили до навчання, у 3 760 - до змішаної форми, яке передбачає і очне, і онлайн-навчання, 5 497 шкіл, на жаль, сьогодні навчають виключно онлайн", - сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.
За словами міністра, на сьогодні перевірено 23,5 тис. об'єктів закладів освіти з 26 тис., які потенційно мали розпочати навчання. При цьому 59% шкіл готові до початку освітнього процесу з 1 вересня.
"Ми чітко очікуємо, що з 15 вересня таких шкіл буде 71%", - додав міністр.
На питання, хто несе відповідальність за безпеку дітей під час навчального процесу, Шкарлет відповів, що, як і в мирний час, це мають бути класні керівники.
"Відповідальність - так само, як у мирний час. Коли ми йдемо на освітній урок у музей, чи на рекреаційну територію, у будь-якому випадку (відповідальність - ред.) несе вчитель, який взяв цих дітей на класне керівництво", - сказав міністр.
Раніше повідомлялося, що українські учні за кордоном можуть навчатися за двом програмами.
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01 09 2022 21:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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