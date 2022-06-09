НОВИНИВідкрито доступ до електронних підручниківПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шкарлет: В Україні понад 1,7 млн учнів навчаються онлайн
Фото: з вільних джерел
"Розпочався новий тиждень у навчальному році в умовах війни. Освітній процес відбувається за різними форматами. На жаль, майже 1 млн 782 тис. учнів навчаються лише онлайн", - написав Шкарлет.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в Telegram.
У цьому зв'язку він наголосив на важливості доступу до електронних підручників. Міністр нагадав, що на порталі Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" розміщено електронну бібліотеку, яка налічує 1335 підручників і посібників. Це електронні версії підручників для закладів загальної середньої освіти з 1-го до 11-го класу з усіх предметів, різних видань, для корінних народів, національних меншин та осіб з особливими освітніми потребами тощо.
"Завдяки QR-коду вчителі та учні можуть за лічені секунди знайти необхідні підручники", - зазначив очільник МОН.
За його словами, також видавництво "Ранок" учням і педагогам надає відкритий доступ до електронних підручників для 1-5 класів з усіх предметів.
Освітня компанія "EdPro" відкрила безоплатний доступ до електронних підручників до кінця року.
Крім того, на сайті Всеукраїнської школи онлайн розміщено відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.
1 вересня 2022 року міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні освітній процес розпочався у 12 906 школах, він проходить в очній, змішаній чи дистанційній формі.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 09 2022 08:06 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У МВС роз'яснили правила виїзду чоловіків-студентів за кордон під час війни
- ФОТО Спеціальну освітню гарячу лінію для українських батьків запустили у Польщі
- ФОТО Поетеса з Японії ініціювала міжнародний проєкт присвячений Україні
- Пропагандони путіна ниють через все, що вони втратили на Заході – черговий огляд Джулії Девіс
- Том Купер про успішні дії українців на одній з ділянок фронту на Херсонщині. Підсумки 4 вересня