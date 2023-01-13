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Шкода довкіллю від збройної агресії росії перевищила $46 мільярдів – Мінприроди

13 січня 2023, 22:23
Шкода довкіллю від збройної агресії росії перевищила $46 мільярдів – Мінприроди
Фото: reuters
Сума шкоди українському довкіллю від збройної агресії росії вже становить понад 46 млрд доларів.

Україна вимагатиме компенсації цих збитків від рф, про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив у коментарі для The Economist, передає пресслужба Мінприроди.

"Основну частину обрахованих збитків на сьогодні складає забруднення повітря – 27 мільярдів доларів. Лише за десять місяців внаслідок російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 мільйони тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти із річними викидами Болгарії", – підкреслив міністр.

Основними причинами викидів стали лісові пожежі та атаки окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури. За даними Держекоінспекції, внаслідок російських обстрілів вже згоріло понад 680 тисяч тонн нафти та пального.

При цьому війна завдала шкоди майже третині українських лісів. Повністю вигоріло щонайменше 23,3 тисяч га.

За словами міністра, війна "отруїла" і значну частину української землі. Шкода, завдана забрудненням ґрунтів, оцінюється у 18 млрд доларів.

Загалом з початку широкомасштабного вторгнення Україна задокументувала майже 2 300 злочинів проти довкілля.

Раніше повідомлялось, що в Україні через війну постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури.

війнадовкілляшкода

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