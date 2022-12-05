Шкода земельним ресурсам України від війни сягає майже 500 млрд гривень

Держекоінспекція України оголосила суму шкоди, яку нанесла земельним ресурсам України російська агресія - майже 500 млрд гривень.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної екологічної інспекції України.

За даними відомства, зафіксовано, що станом на 30 листопада 2022 року внаслідок збройної агресії забруднено понад 291 млн квадратних метрів та засмічено понад 8 млрд квадратних метрів українських земель, сума заподіяної шкоди становить 448,9 млрд гривень.

"Сьогодні, через війну, сотні гектарів земельного фонду України засмічені відходами, забруднені шкідливими речовинами, які вивільнюються у результаті детонування та зазнають пошкодження структури ґрунтового покриву. Зазначені чинники призводять до пошкодження сільськогосподарських угідь, неможливості проведення посівних робіт та як наслідок - до відсутності врожаю на землях, які були порушені в результаті військової агресії", - підкреслюється у повідомленні.

Держекоінспекція наводить дані міжнародної організації ФАО (Food and Agriculture Organization), яка діє під патронатом ООН. За їх повідомленням, до початку повномасштабного вторгнення росії 20% сільськогосподарських земель України зазнали суттєвої деградації, а рівень їх розораності сягав 53% і був одним з найвищих у світі. До прикладу: у Польщі цей показник становить 36,5%, у Німеччині - 34,1%, США - 17,5%, у Китаї - 12%.

"Знищення українських земель - це злочин проти довкілля України та проблема світового масштабу, яка несе ризики настання продовольчої кризи та неможливості гарантування продовольчої безпеки для людства у майбутньому. Ворог має нести повну відповідальність за злочини проти людства та довкілля", - зазначає Держекоінспекція.