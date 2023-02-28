Шляху назад у відносинах із росією немає – Столтенберг

Закінчення війни проти України не покращить відносини НАТО з росією.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає неможливим повернення до колишніх відносин із росією після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє генеральний секретарь НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми маємо визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до норми у наших відносинах із росією. Назад шляху немає. У більш небезпечному світі ми більше не можемо дозволити собі ставитися до оборони, як до чогось необов'язкового", - сказав Столтенберг.

Генсек заявив, що Альянс має зміцнювати стримування та оборону. За його словами, наприкінці холодної війни багато хто був впевнений у нормалізації відносин із росією, проте диктатор володимир путін відмовився від діалогу і залишив за собою низку невиконаних обіцянок.

"Він зруйнував фундаментальні принципи глобальної безпеки, напавши на сусідні країни, і спробував підірвати нашу власну демократію", - наголосив Столтенберг.

Він також зазначив, що зупинення росією договору про скорочення стратегічних озброєнь є останнім прикладом неповаги Кремля до міжнародних правил.

Нагадаємо, глава НАТО заявив, що вступ Фінляндії та Швеції до альянсу є головним пріоритетом.