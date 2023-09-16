Шляхи Туреччини та ЄС можуть "розійтися" - Ердоган

Туреччина може "піти різними шляхами" з Європейським Союзом, зокрема з огляду на останню доповідь Європарламенту по Туреччині.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Європейський Союз робить кроки, щоб дистанціюватися від Туреччина. Ми оцінюємо ситуацію з урахуванням цих подій. Після цих оцінок ми можемо піти різними шляхами з ЄС, якщо буде потрібно", - сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав на прес-конференції перед візитом у США.

Мова йшла зокрема про доповідь Європарламенту щодо Туреччини, яка була ухвалена 13 вересня і тоді ж Туреччина розкритикувала Європарламент за запровадження санкцій проти росії.