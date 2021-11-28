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Шмигаль: до 2030 обсяг реалізації авіатехніки оцінюється у понад 300 мільярдів

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що обсяг реалізації авіатехніки у період до 2030 року оцінюється на рівні понад 300 мільярдів.
Шмигаль: до 2030 обсяг реалізації авіатехніки оцінюється у понад 300 мільярдів Фото: Денис Шмигаль/ з вільних джерел

Про це він написав на facebook, зазначає "Економічна правда".

"Ми вже реалізовуємо цільову програму з розвитку авіабудування на 2021-2030 роки, де передбачено 34 млрд грн інвестицій в галузь. 45 високотехнологічних авіабудівних підприємств до 1 січня 2025 року отримали податкові пільги: звільнення від оподаткування прибутку, сплати ПДВ, земельного податку", - заявив він.

За його словами, завдяки виконанню цієї стратегії і очікується зазначений результат до 2030 року. 

Нагадаємо, що Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.

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28 11 2021 12:23
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