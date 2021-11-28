БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що обсяг реалізації авіатехніки у період до 2030 року оцінюється на рівні понад 300 мільярдів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шмигаль: до 2030 обсяг реалізації авіатехніки оцінюється у понад 300 мільярдів
Фото: Денис Шмигаль/ з вільних джерел
Про це він написав на facebook, зазначає "Економічна правда".
"Ми вже реалізовуємо цільову програму з розвитку авіабудування на 2021-2030 роки, де передбачено 34 млрд грн інвестицій в галузь. 45 високотехнологічних авіабудівних підприємств до 1 січня 2025 року отримали податкові пільги: звільнення від оподаткування прибутку, сплати ПДВ, земельного податку", - заявив він.
За його словами, завдяки виконанню цієї стратегії і очікується зазначений результат до 2030 року.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.
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28 11 2021 12:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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