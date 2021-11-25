Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника – Ukrainian national airlines

У втіленні цієї ідеї йдеться не лише про збільшення прибутку, та пасажиропотоку, але й в цілому питання статусу, іміджу, престижу нашої держави

Президент Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться національний авіаперевізник Ukrainian national airlines (UNA) - Українські національні авіалінії.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Велике будівництво: авіа та туризм".

"Я завжди говорив про те, що дуже потрібні проєкти, які зшивають Україну. Сьогодні ми повертаємо світу ідею про європейський літак. Тепер це спільна наша вже "Мрія", українська "Мрія" і спільна "Мрія" з нашими колегами з Європи.

В Україні є прекрасний "Антонов", прекрасні потужності для повного циклу створення сучасного літака. Цього року будується 3 літаки для нашої держави. У нас є всі потужності для серійного виробництва, аж до забезпечення комплексної, уже післяпродажної підтримки", - почав виступ Зеленський.

За його словами, ведуться перемовини із західними колегами щодо створення сучасного авіахабу в Україні "для модернізації пасажирських літаків у вантажні літаки".

"Ми маємо все необхідне і для цього", - вважає президент.

"Наразі ми побачимо, що наразі наш український ринок поки що не готовий повною мірою забезпечити реалізацію державних інтересів у сфері авіаперевезень. Адже тут, окрім суто економічних інтересів, велику роль грає і соціальний запит.

Для підсилення цього напряму у рамках "Великого будівництва" ми створюємо, будуємо наші аеропорти. І в рамках цієї програми ми робимо ще один потужний крок - це наш національний авіаперевізник, створення його, яке буде розпочато вже сьогодні", - додав Зеленський.

За його словами, держава готова інвестувати у повітряний флот, навантажувати українських виробників та залучати світових лідерів до об'єднаних проєктів в авіабудівництві.

Він додав, що є підтвердження економічної доцільноті цього проєкту "від наших французьких консультантів (компанія Aerogestion - ред.)".

"У втіленні цієї ідеї йдеться не лише про збільшення прибутку, та пасажиропотоку, але й в цілому питання статусу, іміджу, престижу нашої держави", - зазнаив Зеленський.

"Це буде наш національний незалежний авіаперевізник, незалежний від будь-яких інших груп", - запевнив він.

"Запуск національного перевізника, нові сучасні аеропорти, трансформація аеропорту "Бориспіль" у найпотужніший східноєвропейський авіахаб, відродження українського авіабудування та посилення промислової співпраці у форматі Україна - ЄС - це головні цілі для нас на найближі роки. Час злітати вгору", - резюмував президент.

"Щодо національного авіаперевізника - було декілька робочих назв, на сьогодні це Ukrainian national airlines - Українські національні авіалінії (UNA), дуже символічно", - розповів він про назву національної авіакомпанії.