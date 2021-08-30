Шмигаль хоче частково направити кошти від МВФ на соціальні виплати Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам

Отримана цього тижня від Міжнародного валютного фонду безповоротна фінансова допомога у 2,7 мільярда доларів доларів дасть змогу збільшити соціальні виплати громадянам.

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