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Шмигаль назвав ціну газу в жовтні

"У жовтні ціна буде коливатися в районі від 4700 до 5000 гривень. Ми точно знаємо, що після зимового зростання відбудеться весняне і літнє падіння"
Ціна на газ для населення в Україні у жовтні буде коливатися від 4700 до 5000 гривень за тисячу кубометрів. Після закінчення опалювального сезону газ знову подешевшає.
Шмигаль назвав ціну газу в жовтні Денис Шмигаль

Про це в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК - Україна.

"У жовтні ціна буде коливатися в районі від 4700 до 5000 гривень (за тисячу кубометрів, - ред.). Ми точно знаємо, що після зимового зростання відбудеться весняне і літнє падіння", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що зараз Україна має найнижчу ціну на газ за останні п'ять років.

"Ціна в серпні була 3700 грн, на вересень почався сезонний ріст цін на газ, близько 4200 грн за тисячу кубів, тобто це 4,2 гривні за куб. Це найнижча ціна за останні п'ять років, і це найнижчий рівень цін в принципі за час незалежності", - підкреслив Шмигаль.

Він нагадав, що тепер українці самі можуть вибирати постачальника газу.

"Є конкуренція, і це сприяє зниженню ціни. Звичайно, є сезонна поведінка цін на газ. Взимку газ, природно, коштує дорожче, ми будемо платити за нього більше", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що у низці українських міст вчасний старт опалювального сезону під загрозою через борги 98 виробників тепла.

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05 09 2020 12:00
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