Опалювальний сезон у понад 60 містах під загрозою через борги теплокомуненерго
Перелік боржників із понад 60 міст "Нафтогаз" опублікував на своєму офіційному сайті, передає Економічна правда.
"Нафтогаз завчасно публікує перелік критичних боржників, щоб мешканці кожної області могли перевірити, чи входить місцеве підприємство до їх числа.
Щоб убезпечити своїх клієнтів та успішно увійти в опалювальний сезон, виробники тепла мають виконати обов'язкові умови постачання газу (передбачено Постановою КМУ від 19 жовтня 2018 р. №867)", - йдеться у повідомленні.
До таких умов належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з наведених нижче умов:
дотримання рівня розрахунків не нижче 90% (з урахуванням непрофінансованих пільг і субсидій та без урахування штрафних санкцій);
або
- укладення з Нафтогазом та виконання договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ;
або
- погодження з Нафтогазом та виконавчим органом місцевої ради графіку погашення заборгованості до 2021 року, його дотримання та сплата поточних платежів.
"Нафтогаз надзвичайно серйозно ставиться до захисту українців під час опалювального сезону та максимально йде на зустріч усім сторонам цього процесу. Компанія очікує від виробників тепла такого ж відповідального ставлення до своїх зобов'язань перед клієнтами та вимогами законодавства", - додали у компанії.
Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення, в якому клієнт сам може обирати постачальника залежно від ціни та сервісу.
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