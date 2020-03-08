Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні запрацював ринок газу для населення: що зміниться для споживачів

Відтепер ціни на газ як для промисловості, так і для населення будуть прирівняні до європейських, і залежно від ситуації на ринку вартість ресурсу може суттєво зростати чи знижуватися
З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення, в якому клієнт сам може обирати постачальника залежно від ціни та сервісу.
В Україні запрацював ринок газу для населення: що зміниться для споживачів Фото: Радіо Свобода

На споживачів після запуску ринку чекають дві принципові зміни, повідомляє "Економічна правда".

1.Відтепер населення може вільно змінювати постачальника. Це можна було робити ще з 2015 року, однак раніше регульована ціна майже завжди була нижчою за ринкову.

Ціни на газ буде формувати ринок, тому з'являється сенс у пошуку постачальника, який запропонує найкращу ціну на сервіс. До того ж, напередодні регулятор суттєво спростив процедуру переходу від одного постачальника до іншого, що має спростити життя споживачів.

2. Друга ключова зміна стосується саме ціни на газ, яка відтепер буде ринковою. В Україні в останні роки існували дві ціни на газ. Ринкова ціна діяла для промисловості, вона залежить від котирувань на європейських хабах і встановлюється щомісяця.

Для населення діяв вже згаданий механізм PSO, який в останні роки декілька разів змінювався.

Спочатку ціна фіксувалася на одному рівні на певний період (такий механізм був актуальним, коли ціни на світовому ринку були високими. - ЕП), а згодом вартість почали визначати за формулою (вартість газу на європейському хабі + доставка до України. - ЕП). Цим займався "Нафтогаз", який оприлюднював ціну 22 числа кожного місяця.

Відтепер ціни на газ як для промисловості, так і для населення будуть прирівняні до європейських, і залежно від ситуації на ринку вартість ресурсу може суттєво зростати чи знижуватися.

Щоб краще зрозуміти, що таке ринок і які цінові ризики він несе, наведемо один показовий приклад 2018 року. Так, у березні кінцева ціна на газ для промисловості становила 8 775 грн за тис куб м, а в жовтні - вже 15 465 грн за тис куб м.

Платіжки з такими цифрами могли б отримати споживачі, якби на той час в Україні не діяв механізм PSO.

Спрогнозувати, що буде з цінами наступного опалювального сезону важко, оскільки це залежить від багатьох факторів.

На думку президента асоціації "Газові трейдери України" Андрія Мизовця, якщо не буде серйозних валютних стрибків, то ціни для кінцевого споживача в зимовий період не будуть перевищувати 6-7 тис грн за тисячу кубів.

Читайте також: Оператори підземних сховищ пропонують нову послугу для сезонного зберігання газу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2020 11:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Книги про інновації та уяву

Книги про інновації та уяву

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.