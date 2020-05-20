Оператори підземних сховищ пропонують нову послугу для сезонного зберігання газу
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз", пише "Укрінформ".
"На інформаційній платформі газосховищ з’явиться можливість подавати заявку на зберігання в режимі "митний склад" природного газу, який транспортується за режимом short haul ("короткий транзит" - ред.) з 21 травня поточного року. Це стало можливим завдяки синхронізованим змінам в інформаційних платформах ГТС та ПСГ", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з 21 травня 2020 року клієнти "Укртрансгазу" - оператора українських газосховищ - матимуть можливість подавати окремі номінації та реномінації для обсягів природного газу, поданих для закачування та/або відбору до/з газосховищ з використанням short-haul. Також, подавати торгові сповіщення з ідентифікацією про те, що природний газ, який підлягає передачі, був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями (short-haul).
"Нова послуга буде найбільш затребувана українськими та іноземними газовими трейдерами, які використовують українські газосховища для сезонного зберігання газу", - запевняють у газотранспортній компанії.
В "Укртрансгазі" зауважують, що нині вартість транспортування газу за short haul тарифом та подальше зберігання газу в українських ПСГ значно вигідніше порівняно з тарифами на зберігання газу в Європі, що зумовлює зростання популярності цих послуг на європейському газовому ринку.
Так, станом на 1 травня 2020 року з 2,4 млрд кубометрів газу, що зберігалися в режимі “митний склад”, 300 млн кубометрів газу закачано саме з використанням short haul.
"На сьогодні рівень наповнення європейських газосховищ є рекордно високим. Україна має скористатися цим шансом та максимально залучити європейських трейдерів до використання потужності вітчизняних ПСГ. Базові умови створено – це вигідні тарифи на зберігання та транспортування газу до газосховищ, режим "митний склад". Однак не менш важливі - прозорість роботи та клієнтоорієнтований підхід з боку оператора ПСГ. І зміни в інформаційній платформі - наш наступний крок у цьому напрямку", - зазначив генеральний директор Укртрансгазу Сергій Олексієнко.
Як повідомлялося, режим "митний склад" передбачає зберігання газу в українських ПСГ до 1095 днів без сплати митних платежів. Станом на 1 січня 2020 року обсяг природного газу в режимі "митного складу", що зберігали 29 контрагентів, становив 8,2 млрд кубометрів (близько 30% від загального обсягу зберігання газу), з них природний газ нерезидентів - 2 млрд кубометрів.
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