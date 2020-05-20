Оператори підземних сховищ пропонують нову послугу для сезонного зберігання газу

Зокрема, з 21 травня 2020 року клієнти "Укртрансгазу" - оператора українських газосховищ - матимуть можливість подавати окремі номінації та реномінації для обсягів природного газу, поданих для закачування та/або відбору до/з газосховищ з використанням short-haul

Інформаційні платформи операторів ГТС та ПСГ об’єднають послуги short-haul та "Митний склад" - нова послуга буде найбільш затребувана українськими та іноземними газовими трейдерами, які використовують українські газосховища для сезонного зберігання газу.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз", пише "Укрінформ".

"На інформаційній платформі газосховищ з’явиться можливість подавати заявку на зберігання в режимі "митний склад" природного газу, який транспортується за режимом short haul ("короткий транзит" - ред.) з 21 травня поточного року. Це стало можливим завдяки синхронізованим змінам в інформаційних платформах ГТС та ПСГ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 21 травня 2020 року клієнти "Укртрансгазу" - оператора українських газосховищ - матимуть можливість подавати окремі номінації та реномінації для обсягів природного газу, поданих для закачування та/або відбору до/з газосховищ з використанням short-haul. Також, подавати торгові сповіщення з ідентифікацією про те, що природний газ, який підлягає передачі, був поданий на точку виходу до газосховища чи групи газосховищ на умовах користування потужністю з обмеженнями (short-haul).

"Нова послуга буде найбільш затребувана українськими та іноземними газовими трейдерами, які використовують українські газосховища для сезонного зберігання газу", - запевняють у газотранспортній компанії.

В "Укртрансгазі" зауважують, що нині вартість транспортування газу за short haul тарифом та подальше зберігання газу в українських ПСГ значно вигідніше порівняно з тарифами на зберігання газу в Європі, що зумовлює зростання популярності цих послуг на європейському газовому ринку.

Так, станом на 1 травня 2020 року з 2,4 млрд кубометрів газу, що зберігалися в режимі “митний склад”, 300 млн кубометрів газу закачано саме з використанням short haul.

"На сьогодні рівень наповнення європейських газосховищ є рекордно високим. Україна має скористатися цим шансом та максимально залучити європейських трейдерів до використання потужності вітчизняних ПСГ. Базові умови створено – це вигідні тарифи на зберігання та транспортування газу до газосховищ, режим "митний склад". Однак не менш важливі - прозорість роботи та клієнтоорієнтований підхід з боку оператора ПСГ. І зміни в інформаційній платформі - наш наступний крок у цьому напрямку", - зазначив генеральний директор Укртрансгазу Сергій Олексієнко.

Як повідомлялося, режим "митний склад" передбачає зберігання газу в українських ПСГ до 1095 днів без сплати митних платежів. Станом на 1 січня 2020 року обсяг природного газу в режимі "митного складу", що зберігали 29 контрагентів, становив 8,2 млрд кубометрів (близько 30% від загального обсягу зберігання газу), з них природний газ нерезидентів - 2 млрд кубометрів.

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