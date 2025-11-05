Україна отримає газову підтримку від Литви перед зимою

Вільнюс пропонує підтримку у постачанні газу, а команди двох країн уже почали координувати подальші кроки.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що його литовський колега Гітанас Науседа запропонував підтримку в постачанні газу напередодні зимового сезону.

Про це Зеленський написав у соцмережах після телефонної розмови з Науседою, що відбулася 5 листопада.

За словами українського президента, сторони обговорили енергетичні потреби України та домовилися, що відповідні команди працюватимуть над реалізацією домовленостей.

"Литва знову готова нам допомогти. Гітанас запропонував підтримку щодо газу. Дякую за це. Домовилися, що наші команди працюватимуть", – зазначив Зеленський.

Під час розмови президенти також обговорили можливі загрози для Литви з боку Білорусі, пов’язані з гібридними атаками через міграційні хвилі та повітряні об’єкти. «Я запропонував нашу допомогу. Будемо працювати, щоб забезпечити більшу безпеку в регіоні та в дружній Литві», – додав Зеленський.

Крім того, сторони узгодили спільні кроки в дипломатичній сфері та скоординували найближчі заходи.

Нагадаємо, наприкінці жовтня спікер Сейму Литви Юозас Олекас повідомляв, що країна може надати допомогу в відновленні Трипільської ТЕС, а також розглядає використання LNG-терміналу в Клайпеді для постачання газу в Україну.