Вашингтон очікує від Будапешта відмови від російської нафти та газу

27 жовтня 2025, 10:27
Вашингтон очікує від Будапешта відмови від російської нафти та газу
Фото: Getty Images
Америка токож пропонує технічну та фінансову підтримку.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини кроків щодо відмови від російської нафти та газу. 

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Вітакера, США розраховують, що країни Центральної та Східної Європи, зокрема Угорщина, Словаччина та Туреччина, розроблять і реалізують плани зі зменшення залежності від російських енергоносіїв.

"На відміну від багатьох сусідів, Угорщина не розробила жодних планів і не вжила активних заходів. Ми продовжимо працювати з ними, а також з країнами-сусідами, такими як Хорватія, щоб допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв", – сказав Вітакер.

Він також додав, що США готові надати підтримку Угорщині у переході на альтернативні джерела енергії.

 
