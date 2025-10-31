Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Орбан хоче переконати Трампа дозволити Угорщині й надалі купувати російську нафту і газ

31 жовтня 2025, 14:51
Орбан хоче переконати Трампа дозволити Угорщині й надалі купувати російську нафту і газ
Фото: apnews.com
Зустріч Орбана з Трампом відбудеться у Вашингтоні 7 листопада.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує пояснити президенту США Дональду Трампу, чому Будапешт і надалі має купувати нафту та газ із росії.

Про це повідомляє Telex.

За словами Орбана, географічне розташування Угорщини не дозволяє їй отримувати енергоносії морським шляхом, тому країна залежить від постачання через сухопутні трубопроводи.

"Це сухопутні трубопроводи, і якщо ми не пристосуємося до цієї ситуації, ми не матимемо енергії. Нам потрібно дати американцям зрозуміти це, якщо ми хочемо отримати якесь звільнення від американських санкцій на імпорт енергоносіїв, які торкаються росії", — заявив Орбан.

Він також наголосив, що кожна держава має право захищати свої національні інтереси від санкційного режиму, який, на його думку, шкодить енергетичній безпеці.

Прем’єр додав, що без російських нафти та газу ціни на енергоносії в Угорщині різко зростуть, тому уряд шукає "оптимальний вихід" із ситуації.

Аналітики зазначають, що кабінет Орбана намагається представити відмову від російських енергоносіїв як надто дорогий і ризикований крок для країни.

Зустріч Орбана з Трампом відбудеться у Вашингтоні 7 листопада — на день раніше, ніж повідомлялося раніше. Головною темою переговорів, за даними джерел, стане питання скорочення імпорту російської нафти.

США та Євросоюз тиснуть на Будапешт, вимагаючи припинити закупівлю російських енергоресурсів. Водночас американський посол у НАТО Метью Вітакер розкритикував позицію Угорщини, заявивши, що Вашингтон очікує поступового переходу країни на альтернативні джерела постачання — зокрема, через співпрацю з Хорватією.

