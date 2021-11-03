Шмигаль обговорив перспективи співпраці з німецьким бізнесом

Під час зустрічі Шмигаль зауважив, що німецький бізнес в Україні вкладає інвестиції, створює робочі місця, сплачує податки та приносить нові стандарти й технології, повідомляє "Укрінформ".

"Уряд, зі свого боку, продовжує впроваджувати реформи. На ключових позиціях для нас залишається судова реформа. Це те, чого очікує бізнес, і те, чого очікує суспільство, аби почуватися себе захищено", - зазначив Прем’єр-міністр.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Говорячи про нещодавно затверджену урядом Національну економічну стратегію до 2030 року, він зауважив, що це перший довгостроковий документ для держави. "Над ним працювали сотні суб’єктів: асоціації, бізнес, громадські організації. Ми залучали максимальну кількість зацікавлених сторін. Документ збалансований і передбачає стратегічно важливі кроки", - підкреслив очільник уряду.

Прем’єр-міністр також висловив сподівання, що 4-й Німецько-український бізнес-форум, запланований у цьому місяці, дасть результати для розвитку двосторонніх відносин.

Своєю чергою президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков зауважив, що бізнес-форум - це важлива подія для того, аби українські підприємці посилили своє представництво у Німеччині.

"Для нас важливо, щоб малий і середній український бізнес виходив на німецький ринок. Незважаючи на те, що на німецькому ринку непросто працювати, але це велика можливість для українського бізнесу, тож ми будемо його підтримувати", - сказав Чижиков.

На зустрічі були присутні міністр інфраструктури Владислав Криклій, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен, представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства України та інші.