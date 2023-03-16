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ПОЛІТИКА

Шмигаль озвучив досягнення України за рік "енергетичного безвізу"

16 березня 2023, 14:53
Шмигаль озвучив досягнення України за рік
Фото: Укрінформ
Приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E допомогло Україні вистояти під час ракетних атак ворога, зазначає прем'єр.

Україна рівно рік тому стала частиною європейської енергомережі ENTSO-E, що допомогло країні вистояти під ракетними атаками.

 Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль на своєму Telegram-каналі у четвер, 16 березня.

"Сьогодні рівно рік як Україна стала частиною європейської енергомережі ENTSO-E. Енергетичний безвіз став значною підтримкою європейських партнерів та допоміг нам вистояти під ракетними атаками", - розповів він.

За його словами, синхронізація енергосистем України та ЄС - це також великий внесок у спільну європейську енергетичну безпеку.

"Ми назавжди позбавили росію впливу на енергосистему нашої країни", - наголосив глава уряду.

Чиновник також зазначив, що доступ до великого європейського ринку дозволив українським енергетикам залучити кошти та підготуватися до складного опалювального сезону.

Крім того, українська промисловість спромоглася працювати навіть під час дефіциту в системі, викликаного обстрілами росії, додав Шмигаль.

Нагадаємо, енергетики отримали 131 тонну обладнання від міжнародних партнерів.

війнаенергетикаШмигальміжнародна допомога

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