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ПОЛІТИКА

Шмигаль підсумував переговори з союзниками України у Празі

29 травня 2024, 08:07
Шмигаль підсумував переговори з союзниками України у Празі
Шмигаль фінансовий рамштайн
Шмигаль заявив, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, передачі технологій та фінансуванні власних виробництв.

У Празі 28 травня відбулася зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з групою лідерів держав Європейського Союзу, під час якої обговорювалися поставки Україні систем протиповітряної оборони та снарядів для артилерії.

Про це повідомив Шмигаль у Facebook.

Глава Кабінету міністрів зустрівся з прем’єр-міністрами Чехії Петром Фіалою, Латвії Евікою Сілінею, Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Марком Рютте, а також президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Першим питанням зустрічі стала чеська ініціатива щодо постачання Україні артилерійських боєприпасів, у межах якої зібрано вже понад 1,6 млрд євро. За словами Шмигаля, необхідно, щоб "боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня".

Другим питанням зустрічі було забезпечення України системами протиповітряної оборони. Глава Кабміну підкреслив, що Україні якнайшвидше потрібні принаймні 7 систем Patriot та сучасна бойова авіація, а також додав, що Київ розраховує отримати перші літаки F-16 вже цього літа.

Крім того, Шмигаль заявив, що Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, передачі технологій та фінансуванні власних виробництв.

Окремо глава уряду подякував Європейському Союзу за створення Ukraine Assistance Fund в межах European Peace Facility.

"Зараз вважаємо необхідним якнайшвидше налагодити механізм, коли наші партнери купуватимуть озброєння для української армії в українських виробників з подальшою компенсацією з цього Фонду", - повідомив Шмигаль.

Учасники зустрічі також обговорили перший Глобальний саміт миру, що має відбутися у Швейцарії 15 та 16 червня.

Очільник Кабміну висловив упевненість, що переговори високого рівня "дадуть дуже хороші результати для України на полі бою і для досягнення справедливого миру".

Денис ШмигальЧехіяпідтримка України

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