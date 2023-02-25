Шмигаль показав перші Leopard в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль показав фотографії чотирьох танків Leopard 2, які прислала Польща.

Танки Leopard 2 вже в Україні.

Про це він написав в Telegram-каналі.

“Цей рік має стати роком нашої перемоги. Дякуємо Уряду Польщі та нашим партнерам, які наближають цей день” - написав Шмигаль.

На фотографіях, які виклав прем'єр-міністр сам Шмигаль, польський прем'єр Матеуш Моравецький, міністр оборони Олексій Резніков, а також екіпажі бойових машин.

Вчора стало відомо, що Польща передала Україні перші танки Leopard.