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Шмигаль показав перші Leopard в Україні

25 лютого 2023, 11:35
Шмигаль показав перші Leopard в Україні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль показав фотографії чотирьох танків Leopard 2, які прислала Польща.

Танки Leopard 2 вже в Україні. 

Про це він написав в Telegram-каналі.

Цей рік має стати роком нашої перемоги. Дякуємо Уряду Польщі та нашим партнерам, які наближають цей день” - написав Шмигаль.

На фотографіях, які виклав прем'єр-міністр сам Шмигаль, польський прем'єр Матеуш Моравецький, міністр оборони Олексій Резніков, а також екіпажі бойових машин.

Вчора стало відомо, що Польща передала Україні перші танки Leopard.

ПольщатанкиУкраїнаLeopard 2Leopard

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