Шмигаль показав перші Leopard в Україні
25 лютого 2023, 11:35
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль показав фотографії чотирьох танків Leopard 2, які прислала Польща.
Танки Leopard 2 вже в Україні.
Про це він написав в Telegram-каналі.
“Цей рік має стати роком нашої перемоги. Дякуємо Уряду Польщі та нашим партнерам, які наближають цей день” - написав Шмигаль.
На фотографіях, які виклав прем'єр-міністр сам Шмигаль, польський прем'єр Матеуш Моравецький, міністр оборони Олексій Резніков, а також екіпажі бойових машин.
Вчора стало відомо, що Польща передала Україні перші танки Leopard.