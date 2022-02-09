RSS
НОВИНИ

Шмигаль попросив у Німеччини сучасні танки

Ольга
Матарикіна
Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина - "Леопард-2, сказав він
Шмигаль попросив у Німеччини сучасні танки Фото: Еспресо.TV
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.
 
Про це повідомляє DW.
 
"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", - сказав Шмигаль.
 
"Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина - "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", - заявив він.
 
У суботу, 3 вересня 2022 року, Шмигаля очікують у Берліні. У неділю його прийме канцлер Олаф Шольц у Канцелярії. Він є найбільш високопоставленим українським політиком, який відвідає Берлін з початку російської загарбницької війни.
 
Після початкових вагань Німеччина за останні місяці поставила в Україну низку важкого озброєння: десять важких артилерійських установок типу Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані евакуаційні машини.
 
"Німеччина досягла величезного прогресу в питанні забезпеченні України зброєю", -  сказав Шмигаль. За його словами, спочатку поставляли тільки засоби захисту або шоломи, сьогодні це найсучасніша зброя.
 
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна від початку війни отримала $17,5 млрд від міжнародних партнерів.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2022 10:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Том Купер, війна в Україні. Звіт за 1 вересня 2022 р. Сесія запитань і відповідей

Том Купер, війна в Україні. Звіт за 1 вересня 2022 р. Сесія запитань і відповідей

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.