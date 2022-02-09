Шмигаль попросив у Німеччини сучасні танки

Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина - "Леопард-2, сказав він

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.

"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", - сказав Шмигаль.

"Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина - "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", - заявив він.

У суботу, 3 вересня 2022 року, Шмигаля очікують у Берліні. У неділю його прийме канцлер Олаф Шольц у Канцелярії. Він є найбільш високопоставленим українським політиком, який відвідає Берлін з початку російської загарбницької війни.

Після початкових вагань Німеччина за останні місяці поставила в Україну низку важкого озброєння: десять важких артилерійських установок типу Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані евакуаційні машини.

"Німеччина досягла величезного прогресу в питанні забезпеченні України зброєю", - сказав Шмигаль. За його словами, спочатку поставляли тільки засоби захисту або шоломи, сьогодні це найсучасніша зброя.