НОВИНИМи очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина - "Леопард-2, сказав вінПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Шмигаль попросив у Німеччини сучасні танки
Фото: Еспресо.TV
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.
Про це повідомляє DW.
"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", - сказав Шмигаль.
"Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина - "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", - заявив він.
У суботу, 3 вересня 2022 року, Шмигаля очікують у Берліні. У неділю його прийме канцлер Олаф Шольц у Канцелярії. Він є найбільш високопоставленим українським політиком, який відвідає Берлін з початку російської загарбницької війни.
Після початкових вагань Німеччина за останні місяці поставила в Україну низку важкого озброєння: десять важких артилерійських установок типу Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних установок, три реактивні системи залпового вогню та три броньовані евакуаційні машини.
"Німеччина досягла величезного прогресу в питанні забезпеченні України зброєю", - сказав Шмигаль. За його словами, спочатку поставляли тільки засоби захисту або шоломи, сьогодні це найсучасніша зброя.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна від початку війни отримала $17,5 млрд від міжнародних партнерів.
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02 09 2022 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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