Шмигаль прогнозує прискорення зростання економіки України до максимуму за 10 років

Державні інвестиції в розмірі понад 100 млрд грн у розвиток інфраструктури дозволили уповільнити падіння економіки України у 2020 році до 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля виданню LB.ua.

"Очікуємо, що наступного року зростання ВВП буде до 5%", - сказав він та додав, що це результат інвестицій.

Нагадаємо, попередник Шмигаля на посаді прем'єра також говорив про швидке економічне зростання. Олексій Гончарук неодноразово заявляв про плани прискорити економіку України і домогтися зростання 40% за п'ять років. Він говорив, що уряд розраховує на зростання ВВП не менше 5% у 2020 році і не менше 7% в наступні роки, що в сукупності дасть 40% за п'ять років.

У підсумку ж економіка України впала на 4% у 2020 році. У 2021 році ВВП України може зрости приблизно на 4% та вийти на рівень 2019 року.

Відзначимо, заява Шмигаля не відповідає офіційному прогнозу уряду, який закладено до проекту держаного бюджету на 2022 рок. Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік з 4,3% до 3,8%.

Разом з тим альтернативний сценарій розвитку економіки України від Кабміну передбачає уповільнення зростання і вихід на допандемічний рівень тільки в кінці 2023 року.

Востаннє ВВП України зростав більше ніж на 5% у 2011 році - на 5,5%. Відновлювальне зростання відбувалося після падіння на 15,1% у 2009 році під час світової фінансової кризи.

Читайте також: Зеленський каже, що економіка вистояла під час коронакризи без підтримки фінансових інституцій