Шмигаль: промисловість відновилася до рівня листопада 2019

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що промислове виробництво в листопаді цього року відновилося до рівня листопада 2019-го.

Як пише "Економічна правда", він про це він повідомив у фейсбуці.

За його словами, якщо порівнювати з жовтнем, то промисловість зросла майже на 1,5%.

"Комплексні програми підтримки промисловості, зокрема машинобудування, дадуть поштовх до подальшого зростання в наступному році. Для цього в бюджеті на 2021 рік так само передбачені мільярди гривень підтримки", - зазначив він.

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