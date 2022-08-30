Шмигаль: результатом візиту МАГАТЕ стане демілітаризація ЗАЕС та Енергодара

На запрошення уряду в Україну прибула і розпочала роботу місія МАГАТЕ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що результатом візиту місії МАГАТЕ в Україну стане демілітаризація Запорізької атомної електростанції та Енергодара.

Про це глава уряду сказа в, відкриваючи засідання КМУ.

"Ми очікуємо, що за результатами візиту місії МАГАТЕ на чолі з її генеральним директором паном Гроссі територія ЗАЕС та Енергодару буде демілітаризована, російські війська та техніка покинуть територію станції, так само як і працівники "росатому". Запорізька атомна електростанція має повернутися повністю під контроль України", - сказав прем'єр.

Він зауважив, що на запрошення уряду в Україну прибула і розпочала роботу місія МАГАТЕ. Основна мета - візит на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Шмигаль звернув увагу, що росія поставила всю Європу та світ на межу першого в історії людства ядерного теракту - постійні обстріли та провокації з боку російських військ на території ЗАЕС, розміщення там військової техніки, російських військ та боєприпасів, тиск на персонал станції можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

За словами прем'єра, зараз росія поставила всю Європу та світ на межу першого в історії людства ядерного теракту. Постійні обстріли та провокації з боку російських військ на території ЗАЕС, розміщення там військової техніки, російських військ та боєприпасів, тиск на персонал станції - все це може призвести до непередбачуваних наслідків, наголосив він.

Шмигаль подякував персоналу ЗАЕС, який сумлінно виконує свої обов’язки. Попри весь тиск та погрози, ви продовжуєте працювати та тримаєте ситуацію на станції під контролем. Це величезний героїзм, який Україна та всі українці неймовірно цінують, наголосив прем'єр.