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Шмигаль розповів, чи можуть в Україні ввести податки для багатих

За його словами, зараз йде робота над бюджетною декларацією
В Україні не планують підвищувати загальнодержавні податки. Однак, можуть бути податки для багатих.
Шмигаль розповів, чи можуть в Україні ввести податки для багатих Фото: З вільних джерел

Про це заявив в інтерв'ю для "РБК-Україна" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, зараз йде робота над бюджетною декларацією. Зараз всередині Міністерства фінансів і профільних міністерств йдуть дискусії щодо перегляду окремих акцизів, екологічних платежів.

Шмигаль зазначив, що можуть бути зміни для того, щоб наповнити бюджет, змінити ситуацію в окремих галузях - медицині, освіті та інших соціальних напрямках.

"Але це стосуватиметься не простих людей, не малого і середнього бізнесу. Це дійсно стосуватиметься окремих напрямків, які мають високу маржинальність і повинні платити більше, як це є в інших цивілізованих країнах світу", - сказав він.

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11 05 2021 13:52
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