Шмигаль розповів, як просуваються перемовини з МВФ

За словами прем'єра, Кабмін не починав з МВФ перемовини про нову програму

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".

За його словами, як тільки будуть прийняті в другому читанні закони про НАБУ, НАЗК та Вищу раду правосуддя, а також - щодо земельної реформи, "ми виходимо на перемовини щодо тексту меморандуму на продовження співпраці і отримання траншу", повідомляє "Економічна правда".

"Ми працюємо з МВФ майже в щотижневому режимі. Під час останнього спілкування пару тижнів тому ключовими питаннями залишались антикорупція, НАБУ, НАЗК і Вища рада правосуддя. Інших питань нема. Інші питання технічні по типу макропоказників на 2022-2023 роки, бюджетна декларація.

Ще було питання реформи СБУ в частині передачі повноважень щодо економічних злочинів в Бюро економічної безпеки. Закон про БЕБ прийнятий, закон про реформу СБУ прийнято в першому читанні", - сказав прем'єр.

"Був ще один момент про розблокування великої приватизації - закон прийнято, велика приватизація розблокована. Закон про НАБУ в тій редакції, яка сьогодні знаходиться в парламенті, повністю задовольняє наших партнерів, будемо його приймати - з фракцією вже говорили. Закон про ВРП - отримали висновки Венеційської комісії, всіх задовольняє, будемо приймати. І закон про НАЗК, про посилення кримінальної відповідальності, також наших партнерів, в тій редакції, яка вже є, задовольняє.

Ще був прийнятий закон щодо земельної реформи, зараз буде на розгляді ще один. Це теж два ключові закони для макрофіну і для МВФ. Тобто щодо всіх законодавчих питань ми показали поступ і просунулися вперед", - додав він.

За словами прем'єра, Кабмін не починав з МВФ перемовини про нову програму.

"У нас поки що триває діюча програма, фактично у нас попереду два транші", - заявив він.

Нагадаємо, що Верховна Рада до 1 червня ухвалить усі закони, необхідні для продовження співпраці з МВФ.