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Шмигаль та посол Казахстану обговорили торгово-економічну співпрацю

У зустрічі також взяв участь міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Дарханом Калетаєвим торгово-економічне співробітництво країн.
Шмигаль та посол Казахстану обговорили торгово-економічну співпрацю Фото: Економічна правда

Про це інформує Урядовий портал 2 липня, повідомляє "Укрінформ".

"У четвер, 2 липня, відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Дарханом Калетаєвим... Сторони порушили питання торгово-економічного співробітництва між Україною та Казахстаном", - йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що глава уряду висловив сподівання, що 14-те засідання Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва відбудеться найближчим часом.

"Україна зацікавлена в подальшому розвитку співпраці. Наш пріоритет - знайти нові шляхи подолання негативних тенденцій у двосторонній торгівлі", - наголосив Шмигаль.

Шмигаль також додав, що підтримує розвиток транскаспійського міжнародного транспортного маршруту.

Зі свого боку Дархан Калетаєв зазначив, що Казахстан зацікавлений брати участь в інвестиційних проєктах в Україні.

У зустрічі також взяв участь міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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02 07 2020 16:41
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