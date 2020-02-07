Шмигаль та посол Казахстану обговорили торгово-економічну співпрацю
Про це інформує Урядовий портал 2 липня, повідомляє "Укрінформ".
"У четвер, 2 липня, відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Дарханом Калетаєвим... Сторони порушили питання торгово-економічного співробітництва між Україною та Казахстаном", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що глава уряду висловив сподівання, що 14-те засідання Міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва відбудеться найближчим часом.
"Україна зацікавлена в подальшому розвитку співпраці. Наш пріоритет - знайти нові шляхи подолання негативних тенденцій у двосторонній торгівлі", - наголосив Шмигаль.
Шмигаль також додав, що підтримує розвиток транскаспійського міжнародного транспортного маршруту.
Зі свого боку Дархан Калетаєв зазначив, що Казахстан зацікавлений брати участь в інвестиційних проєктах в Україні.
У зустрічі також взяв участь міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
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