Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на презентації "Звіту про фінансову стабільність" Національного банку України, передає РБК - Україна.
"Я не буду оптимістично говорити, що економіка пройшла дно кризи і т. д. Немає. Але ми все-таки бачимо незначне поліпшення", - сказав він.
За його словами, в травні дещо покращилась ситуація в промисловості і роздрібної торгівлі. У транспорті поки поліпшень немає, проте відновлення пасажирських перевезень відбулося тільки в червні.
При цьому Він зазначив, що НБУ зробить все можливе для підтримки економіки і готовий до нових заходів, якщо вони будуть необхідні.
Нагадаємо, що у січні-травні 2020 року прибуток українських банків склав 28,964 млрд грн, що на 23,6% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн). У травні банки отримали 3,756 млрд грн прибутку.
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