Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ ВІДЕО

Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ

Незначне поліпшення поки що не дозволяє зробити оптимістичні висновки
Статистичні дані за травень 2020 року показують деяке пожвавлення в економіці України. Однак дно кризи поки не пройдено.
Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ Фото: polityka.in.ua

Про це сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на презентації "Звіту про фінансову стабільність" Національного банку України, передає РБК - Україна.

"Я не буду оптимістично говорити, що економіка пройшла дно кризи і т. д. Немає. Але ми все-таки бачимо незначне поліпшення", - сказав він.

За його словами, в травні дещо покращилась ситуація в промисловості і роздрібної торгівлі. У транспорті поки поліпшень немає, проте відновлення пасажирських перевезень відбулося тільки в червні.

При цьому Він зазначив, що НБУ зробить все можливе для підтримки економіки і готовий до нових заходів, якщо вони будуть необхідні.

Нагадаємо, що у січні-травні 2020 року прибуток українських банків склав 28,964 млрд грн, що на 23,6% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн). У травні банки отримали 3,756 млрд грн прибутку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2020 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

Київ закупив 400 камер для розпізнавання людей з підвищеною температурою

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.