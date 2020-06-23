Українські банки наростили прибуток під час карантину У травні темпи зростання сповільнилися, але в цілому система працює з прибутком

У січні-травні 2020 року прибуток українських банків склав 28,964 млрд грн, що на 23,6% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн). У травні банки отримали 3,756 млрд грн прибутку.

Фото: total-rating.ru

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