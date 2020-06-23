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Українські банки наростили прибуток під час карантину

У травні темпи зростання сповільнилися, але в цілому система працює з прибутком
У січні-травні 2020 року прибуток українських банків склав 28,964 млрд грн, що на 23,6% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн). У травні банки отримали 3,756 млрд грн прибутку.
Українські банки наростили прибуток під час карантину Фото: total-rating.ru

Про це повідомляється на сайті Національного банку України, передає РБК - Україна.

За даними НБУ, доходи банків за січень-травень 2020 року склали 109,534 млрд грн, тоді як витрати 80,570 млрд грн.

При цьому за травень 2020 року банки збільшили відрахування в резерви на 1,833 млрд грн до 7,984 млрд грн.

Нагадаємо, що Національний банк України із 23 червня 2020 року припинить розрахунок Українського індексу міжбанківських ставок (UIIR) та замінить його новим індикатором вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку.

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23 06 2020 11:20
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