Шмигаль: Україна має достатньо газу у сховищах для проходження опалювального сезону

"Газ постачатиметься, жодних перебоїв із постачанням газу й тепла бути не може", - наголосив прем'єр-міністр

Запасів газу в українських сховищах достатньо для спокійного проходження опалювального сезону.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі у п'ятницю, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Хочу запевнити, що і поїздки до регіонів наші демонструють, і статистика демонструє 100% готовність до опалювального сезону в Україні. У нас понад 18,5 млрд кубів газу в наших сховищах, чого абсолютно достатньо для спокійного проходження опалювального сезону цього року", - розповів Шмигаль.

Він також нагадав, що Кабмін забезпечив дотримання максимально допустимої ціни постачальниками газу та ухвалив рішення про заборону відключення від газу бюджетних установ та приватних будинків.

"Газ постачатиметься, жодних перебоїв із постачанням газу й тепла бути не може", - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що станом на 27 жовтня понад 70% житлових будинків України під’єднані до теплопостачання. Про повний запуск опалення в житловому секторі прозвітували три області: Закарпатська, Тернопільська та Чернігівська.