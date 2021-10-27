Опалення вже ввімкнули у понад 70% будинків в Україні
Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська, зазначає "Громадське".
За її словами, напередодні старту опалювального сезону технічну готовність оцінили як задовільну. У десяти регіонах країни показник під’єднання до теплопостачання становить понад 90%.
Йдеться про Вінницьку, Волинську, Житомирську, Івано-Франківську, Рівненську, Київську, Харківську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.
Заступниця міністра також додала, що зараз відомство продовжує врегульовувати заборгованості підприємств теплової комунальної енергетики перед НАК "Нафтогаз України".
"Вже розпочато процес щодо внесення підприємств галузі до Реєстру підприємств теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості", - зазначила вона.
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