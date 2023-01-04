В Україні 70% опитаних готові до можливих проблем з опаленням взимку

Станом на грудень 74% українських громадян вважали свої домогосподарства готовими до можливих проблем з опаленням узимку.

Про це повідомляє КМІС

"У вересні 70% респондентів стверджували, що їх домогосподарство скоріше або повністю готове до можливих проблем з опаленням узимку, хоча з них лише 24% вважають себе повністю готовими, у той час як 47% вважають себе скоріше готовими і стверджують, що "ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки", - йдеться у повідомленні.

Станом на грудень 74% респондентів вважали свої домогосподарства готовими до можливих проблем з опаленням узимку.

При цьому з 24% до 34% зросла частка тих, хто вважав їх повністю готовими (вважають себе скоріше готовими, але при цьому вважають, що ще є дещо, що треба зробити – 40%).

Згідно з результатами опитування, частка респондентів, які у вересні вважали свої родини неготовими, становила 24%, а у грудні – 21%.

Опитування було проведено КМІС 4 - 27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв’ю.

Всього було опитано 995 респондентів у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Раніше повідомлялось, що 85% українців проти відмови від Криму та Донбасу заради завершення війни.