У Києві 23 жовтня розпочнуть підключення будинків до тепла - КМДА

У Києві в суботу, 23 жовтня, планується розпочати підключення будинків до опалення у зв'язку зі спрогнозованим зниженням температури.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, пише "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з чинним законодавством, орган місцевої влади може ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль", - нагадали в КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв нагадав, що в школах, дитсадках та лікарнях опалювальний сезон вже розпочався. Заклади підключалися з 1 жовтня за їхнім індивідуальним замовленням.

"Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємося на погоду, щоб "не обігрівати повітря" і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших і найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж становить понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків - понад 11 000. Тому для повного підключення цієї системи необхідно сім днів", - зазначив він.

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