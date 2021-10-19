Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві 23 жовтня розпочнуть підключення будинків до тепла - КМДА

У школах, дитсадках та лікарнях опалювальний сезон вже розпочався
У Києві в суботу, 23 жовтня, планується розпочати підключення будинків до опалення у зв'язку зі спрогнозованим зниженням температури.
У Києві 23 жовтня розпочнуть підключення будинків до тепла - КМДА Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, пише "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з чинним законодавством, орган місцевої влади може ухвалити рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб поспіль", - нагадали в КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв нагадав, що в школах, дитсадках та лікарнях опалювальний сезон вже розпочався. Заклади підключалися з 1 жовтня за їхнім індивідуальним замовленням.

"Столиця з технічної та організаційної точок зору повністю готова до старту опалення. Але орієнтуємося на погоду, щоб "не обігрівати повітря" і підключати будинки тоді, коли температура знизиться. Я також хотів би звернути увагу споживачів, що в Києві працює одна з найбільших і найпотужніших систем теплопостачання. Загальна протяжність теплових мереж становить понад 2,7 тис. км, а кількість житлових будинків - понад 11 000. Тому для повного підключення цієї системи необхідно сім днів", - зазначив він.

Читайте також: Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2021 13:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.