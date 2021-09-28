Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

У 2021 році до опалювального сезону готуються не тільки комунальні служби та енергетики, а й політичні опоненти влади

До старту опалювального сезону залишилося менше місяця. Якщо з цінами на газ та електроенергію сюрпризів для населення не очікується, то що буде з тарифами на тепло - питання відкрите.

До 2019 року опалювальний сезон в Україні завжди починався в один і той же день - 15 жовтня. Однак через часті температурні коливання два роки тому уряд переглянув встановлений календар запуску теплових станцій.

За новим правилом опалювальний сезон починається, якщо середньодобова температура повітря в регіоні протягом трьох діб поспіль не піднімається вище 8°С. Старт сезону дає місцева влада, яка ухвалює відповідне рішення.

У 2021 році до опалювального сезону готуються не тільки комунальні служби та енергетики, а й політичні опоненти влади. За даними джерел ЕП, в Офісі президента готуються до масштабних акцій протестів, які взимку може організувати опозиція під приводом зростання тарифів на комунальні послуги.

Аби нівелювати ці ризики, у серпні влада вирішила знизити з 1 жовтня ціни на електроенергію на 17%, а в травні уряд відмовився від ринкових механізмів визначення вартості газу для населення,зафіксувавши ціни на весь рік.

Утім, не все вирішується в кабінетах на Банковій. З 2021 року за встановлення тарифів на тепло та гарячу воду відповідає регіональна влада. Саме від неї залежатиме, які цифри українці невдовзі побачать у своїх рахунках.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та представники "Нафтогазу" ледь не щодня розповідають про готовність країни до опалювального сезону і про відсутність підстав для зростання тарифів, однак місцева влада має іншу думку.

"Економічна правда" нагадує, якими в новому опалювальному сезоні будуть тарифи на газ, електроенергію і тепло для мільйонів українців.

Газ: вартість зафіксована на рік

Цінове ралі на європейському газовому ринку не вплине на вартість блакитного палива для українців. Принаймні - до кінця опалювального сезону.

Річ у тім, що з 1 травня в Україні почав діяти новий продукт: річний газовий тариф. Він передбачає, що постачальники блакитного палива до кінця квітня 2022 року продаватимуть газ побутовим споживачам за фіксованою ціною.

Залежно від компанії річні ціни відрізняються ледь не вдвічі. У майже половини постачальників, на які припадає 70-80% користувачів, ціни нижчі 8 грн за куб м.

Клієнтам трьох компаній з Херсонської, Житомирської та Чернівецької областей пощастило менше: їх річний тариф становить 13,5 грн за куб м. Правда, постачальника завжди можна змінити або перейти на місячний тариф.

Фото: Економічна правда