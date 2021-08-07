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Тарифи на тепло встановлюватиме місцева влада - регулятор

Валерій Тарасюк зазначив, що Комісія здійснюватиме методичну роботу та надаватиме допомогу з питань держрегулювання ТКЕ
Нацкомісія з енергетики та тарифів передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень, йдеться, зокрема, про встановлення тарифів.
Тарифи на тепло встановлюватиме місцева влада - регулятор Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП, зазначає "Економічна правда".

Так, на засіданні 7 липня Нацкомісія ухвалила постанову, якою на місцевий рівень передала держрегулювання 28 підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплоенергії. 

Отже, саме місцева влада встановлюватиме тарифи і затверджуватиме плани розвитку для ліцензіатів. 

Голова регулятора Валерій Тарасюк зазначив, що Комісія здійснюватиме методичну роботу та надаватиме допомогу з питань держрегулювання ТКЕ.

Нагадаємо, що влада Києва попереджає, що вже восени тарифи на гарячу воду й тепло зростуть на 40%

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08 07 2021 14:11
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