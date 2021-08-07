БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНацкомісія з енергетики та тарифів передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень, йдеться, зокрема, про встановлення тарифів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тарифи на тепло встановлюватиме місцева влада - регулятор
Валерій Тарасюк зазначив, що Комісія здійснюватиме методичну роботу та надаватиме допомогу з питань держрегулювання ТКЕ
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП, зазначає "Економічна правда".
Так, на засіданні 7 липня Нацкомісія ухвалила постанову, якою на місцевий рівень передала держрегулювання 28 підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплоенергії.
Отже, саме місцева влада встановлюватиме тарифи і затверджуватиме плани розвитку для ліцензіатів.
Голова регулятора Валерій Тарасюк зазначив, що Комісія здійснюватиме методичну роботу та надаватиме допомогу з питань держрегулювання ТКЕ.
Нагадаємо, що влада Києва попереджає, що вже восени тарифи на гарячу воду й тепло зростуть на 40%
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