У Курській області рф поскаржилися, що атака залишила людей без світла і тепла

Опалення зникло в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону.

Влада Курської області російської федерації уранці 3 січня заявила, нібито внаслідок повітряної атаки з боку Збройних сил України в Желєзногорському районі пошкоджено підстанцію і теплотрасу.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За даними Старовойта, у Желєзногорському районі після повітряної атаки пошкоджено підстанцію, що спричинило вимкнення електрики в житлових будинках кількох населених пунктів.

А в Желєзногорську через стрибок напруги і гідроудар стався порив теплотраси. Опалення зникло в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону.

На місце виїхав міністр ЖКГ і ПЕК Курської області Олександр Мулевін.