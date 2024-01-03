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У Курській області рф поскаржилися, що атака залишила людей без світла і тепла

03 січня 2024, 12:15
У Курській області рф поскаржилися, що атака залишила людей без світла і тепла
Фото: google.com
Опалення зникло в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону.

Влада Курської області російської федерації уранці 3 січня заявила, нібито внаслідок повітряної атаки з боку Збройних сил України в Желєзногорському районі пошкоджено підстанцію і теплотрасу. 

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За даними Старовойта, у Желєзногорському районі після повітряної атаки пошкоджено підстанцію, що спричинило вимкнення електрики в житлових будинках кількох населених пунктів. 

А в Желєзногорську через стрибок напруги і гідроудар стався порив теплотраси. Опалення зникло в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону. 

На місце виїхав міністр ЖКГ і ПЕК Курської області Олександр Мулевін.

світлоопаленнявійна в Україніросія окупанти

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