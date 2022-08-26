RSS
НОВИНИ

Шмигаль: Україна приєднається до "митного безвізу" ЄС з 1 жовтня

Ольга
Матарикіна
Таким чином, Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій
Шмигаль: Україна приєднається до "митного безвізу" ЄС з 1 жовтня Фото: з вільних джерел

Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей у четвер ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них із 1 жовтня 2022 року.

Про це у повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"Митний безвіз" – це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр нагадав, що для України це вже четвертий "безвіз" у 2022 році після "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку.

Нагадаємо, 15 серпня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про "митний безвіз" із ЄС.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 08 2022 13:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Соціальні мережі як дієвий інструмент у війні в Україні – генерал Мік Раян

Соціальні мережі як дієвий інструмент у війні в Україні – генерал Мік Раян

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.