Шмигаль: Україна приєднається до "митного безвізу" ЄС з 1 жовтня
Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей у четвер ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них із 1 жовтня 2022 року.
Про це у повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.
"Митний безвіз" – це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу", - йдеться у повідомленні.
Прем'єр нагадав, що для України це вже четвертий "безвіз" у 2022 році після "енергетичного безвізу" в березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку.
Нагадаємо, 15 серпня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про "митний безвіз" із ЄС.
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