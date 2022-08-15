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Верховна Рада ухвалила закон про "митний безвіз" із ЄС

Народні обранці на засіданні у понеділок підтримали в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання "митного безвізу" з Євросоюзом.
Верховна Рада ухвалила закон про "митний безвіз" із ЄС Фото: з вільного доступу

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, законом №7420 передбачається приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS). Раніше повідомлялося, що в уряді очікують міжнародного застосування Конвенції наприкінці цього року. При цьому сам "митний безвіз" планується підписати протягом літа.

"Митний безвіз" дозволить українському бізнесу користуватися такими спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).

  • авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;
  • українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

На початку липня Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), або "митного безвізу" – для приєднання парламент повинен був схвалити в цілому відповідний закон.

Нагадаємо, Україна вже майже виконала пʼять запланованих "безвізів", причому енергетичний та торговельний вже виконано, до кінця місяця очікується транспортний, а митний – протягом літа.

Раніше повідомлялось, що парламент підтримав пролонгацію "податкової амністії".

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15 08 2022 18:28
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