Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Шмигаль відвідає Канаду для обговорень постачання бронетехніки та боєприпасів

07 квітня 2023, 18:04
Шмигаль відвідає Канаду для обговорень постачання бронетехніки та боєприпасів
facebook.com
Він хоче обговорити постачання нашій країні бронетехніки та боєприпасів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду з робочим візитом.

Про це повідомляє глава уряду в інтерв'ю The Globe and Mail.

Прем'єр хоче приїхати в Канаду вже найближчими тижнями, але точна дата візиту поки що не розголошується з міркувань безпеки.

За словами Шмигаля, він не стурбований відсутністю у бюджеті Канади на 2023 рік коштів для додаткової військової допомоги Україні та розраховує на нові поставки.

"Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпаси для гаубиць та боєприпаси для танків. Це надзвичайно важливо для організації нашого контрнаступу", - уточнив прем'єр-міністр.

Також Шмигаль додав, що хотів би від уряду Канади, щоб він надав страхування від військових ризиків канадським компаніям, які інвестують в Україну.

Глава уряду розповів, що візит включатиме підписання угод про співпрацю з канадською компанією в ядерній галузі, але не розкрив деталей.

Нагадаємо, Україна отримала пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів.

КанадабоєприпасиШмигаль

Останні матеріали

Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Технології
Аксесуари для сну та роботизовані черевики. Шість технологій майбутнього, які незабаром покращуватимуть наше здоров'я – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 16:07
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Політика
росія перемагає в Грузії. Америка повинна бути жорсткішою щодо Тбілісі – Френсіс Фукуяма та Ніно Евґенідзе
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 12:43
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Політика
Україна допомогла меншинам росії знайти свій голос. І аудиторію
Переклад iPress – 07 квітня 2023, 09:46
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Політика
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 17:12
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 13:16
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Cуспільство
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 10:02
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Політика
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 16:17
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється