Шмигаль відвідає Канаду для обговорень постачання бронетехніки та боєприпасів

Він хоче обговорити постачання нашій країні бронетехніки та боєприпасів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду з робочим візитом.

Про це повідомляє глава уряду в інтерв'ю The Globe and Mail.

Прем'єр хоче приїхати в Канаду вже найближчими тижнями, але точна дата візиту поки що не розголошується з міркувань безпеки.

За словами Шмигаля, він не стурбований відсутністю у бюджеті Канади на 2023 рік коштів для додаткової військової допомоги Україні та розраховує на нові поставки.

"Зараз нам потрібна важка бронетехніка. І нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпаси для гаубиць та боєприпаси для танків. Це надзвичайно важливо для організації нашого контрнаступу", - уточнив прем'єр-міністр.

Також Шмигаль додав, що хотів би від уряду Канади, щоб він надав страхування від військових ризиків канадським компаніям, які інвестують в Україну.

Глава уряду розповів, що візит включатиме підписання угод про співпрацю з канадською компанією в ядерній галузі, але не розкрив деталей.

Нагадаємо, Україна отримала пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів.