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ПОЛІТИКА

Україна отримала пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів

31 березня 2023, 18:15
Україна отримала пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів
Фото: google.com
Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

До державного бюджету України надійшов пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що кошти було надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України - сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, ці кошти дозволять підтримати українців в умовах війни та наблизити нашу перемогу над росією.

Зазначимо, що додатковий кредит надається на 10 років за процентною ставкою 1,5% річних.

Нагадаємо, Північна Македонія офіційно схвалила передачу Україні 12-ти бойових гелікоптерів.

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