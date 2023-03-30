Північна Македонія офіційно схвалила передачу Україні 12-ти бойових гелікоптерів
Раніше Міністерство оборони на чолі з Слав'янкою Петровською анонсували передачу.
Про це повідомляє видання Fokus.
"Уряд розглянув і взяв до відома інформацію про потребу укласти протокол про передання авіації (гелікоптерів) між міністерствами оборони Північної Македонії та України й ухвалив відповідний протокол", – заявили в уряді.
В рішенні не вказано, який саме тип гвинтокрилів буде передано, проте очільниця македонського Міноборони Слав’янка Петровська раніше заявила про намір передати Україні гелікоптери Мі-24, які Скоп’є придбало у Києва в 2001 році.
З 12 штурмових Мі-24 і чотири багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в країні, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу.
Чотири експлуатовані вертольоти та ще чотири Мі-24В були модернізовані протягом останнього десятиліття у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems.
Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО і оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення та систему нічного бачення Aviators Head-Up Display.