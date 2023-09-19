Шмигаль запропонував сусіднім країнам компроміс щодо експорту зерна

Водночас Україна уже подала запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм СОТ.

Кабінет міністрів України пропонує Європейському Союзу та країнам-сусідам компромісний сценарій у питанні щодо обмеження імпорту зерна з України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 19 вересня.

За його словами, уряд вже представив Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів з України.

"Такий контроль допоможе запобігти будь-яким викривленням ринку в сусідніх державах-членах ЄС. Зокрема, плануємо ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до п’яти держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Міністерства економіки", - зазначив Шмигаль.

Водночас Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі. Також ініційовано початок антидискримінаційного розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі статистики 2023 року.

Глава уряду зазначив, що в разі, якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо українських товарів, Україна ухвалить рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн.

"росія щодня атакує наші порти, нищить інфраструктуру, елеватори, атакує аграрні підприємства, мінує поля. Подальше блокування нашого аграрного експорту країнами-сусідами вдарить по українській економіці, фінансах, податкових надходженнях та робочих місцях. Таке блокування також зіграє на руку російському плану влаштувати чергову світову продовольчу кризу", - додав Шмигаль.

Він закликав сусідні держави відмовитися від "шкідливих та неправомірних обмежень, політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого насправді виграють всі".

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила не продовжувати обмеження щодо ввезення сільськогосподарської продукції з України на територію п’яти держав ЄС. Однак Уряди трьох країн: Польщі, Словаччини та Угорщини оголосили, що в односторонньому порядку продовжать заборону на імпорт з України низки продовольчих товарів.