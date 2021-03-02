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Шмигаль зустрінеться з генсеком НАТО в Брюсселі

Наступного тижня в Брюсселі заплановане також засідання Ради асоціації Україна-ЄС
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрінеться наступного тижня в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Шмигаль зустрінеться з генсеком НАТО в Брюсселі Фото: Економічна правда

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба НАТО. 

Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у вівторок, 9 лютого. Після неї запланована пресконференція Столтенберга і Шмигаля.

Наступного тижня в Брюсселі заплановане також засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке спершу мало відбутися у грудні 2020 року. Рада асоціації Україна-ЄС - це щорічний захід, де на вищому політичному рівні проводиться оцінка виконання  Угоди про асоціацію та окреслюються майбутні плани.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розраховує, що Сполучені Штати і адміністрація нового президента Джо Байдена підтримають прагнення України до вступу в НАТО.

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03 02 2021 17:21
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