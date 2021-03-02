Шмигаль зустрінеться з генсеком НАТО в Брюсселі
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба НАТО.
Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у вівторок, 9 лютого. Після неї запланована пресконференція Столтенберга і Шмигаля.
Наступного тижня в Брюсселі заплановане також засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке спершу мало відбутися у грудні 2020 року. Рада асоціації Україна-ЄС - це щорічний захід, де на вищому політичному рівні проводиться оцінка виконання Угоди про асоціацію та окреслюються майбутні плани.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розраховує, що Сполучені Штати і адміністрація нового президента Джо Байдена підтримають прагнення України до вступу в НАТО.
Читайте також: Українські військові звання приведені до стандартів НАТО
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі