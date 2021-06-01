Українські військові звання приведені до стандартів НАТО
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зазначений перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав-членів", - заявив Таран.
За його словами, підписаний наказ розпочинає євроатлантичну трансформацію наявної системи кадрового менеджменту на управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями. У свою чергу, це стане складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики Збройних сил України до 2025 року.
"Ці рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення", - зазначив Таран.
Звання в українській армії приведені у відповідність зі стандартами НАТО за законом, прийнятим Радою в червні 2020 року.
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