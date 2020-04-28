У ВСУ допускають повторне перенесення весняного призову.

Про це заявив головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим, повідомляє РБК-Україна.

Він в коментарі РБК-Україна підкреслює, що це можливо тільки на короткий термін, а не на 2021 рік.

"Я думаю, що ця ідея має сенс. Але переносити призов повністю на рік, з точки зору епідеміології, не варто, бо за цей час так чи інакше переконтактують з цією інфекцією", - заявив він.

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішні льотні випробування української ракети "Вільха-М", що відбуваються на випробувальному полігоні в Одеській області.