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У ВСУ допускають повторне перенесення весняного призову

Однак, повторне перенесення можливе тільки на короткий термін
У ВСУ допускають повторне перенесення весняного призову.
У ВСУ допускають повторне перенесення весняного призову Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Про це заявив головний епідеміолог Збройних сил Микола Олим, повідомляє РБК-Україна.

Він в коментарі РБК-Україна підкреслює, що це можливо тільки на короткий термін, а не на 2021 рік.

"Я думаю, що ця ідея має сенс. Але переносити призов повністю на рік, з точки зору епідеміології, не варто, бо за цей час так чи інакше переконтактують з цією інфекцією", - заявив він.

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про успішні льотні випробування української ракети "Вільха-М", що відбуваються на випробувальному полігоні в Одеській області.

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28 04 2020 13:00
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