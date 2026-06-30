Угорщина не підтримає пропозицію ЄС позбавити тимчасового захисту українців призовного віку

Навіть якщо правила ухвалять на рівні ЄС, Угорщина все одно зможе самостійно надавати статус біженця.

Уряд Угорщини не підтримає пропозицію ЄС позбавити тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку.

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у парламенті.

Під час засідання депутат від партії Mi Hazánk Ласло Тороцкаї звернув увагу на пропозицію Єврокомісії від 26 червня, за якою у майбутньому громадянам України призовного віку не надаватимуть тимчасовий захист, якщо вони не мають дозволу української влади на виїзд через військові обов'язки. Тороцкаї заявив, що це може зачепити й етнічних угорців Закарпаття, яких можуть відправити "за понад 1000 кілометрів від рідної землі на фронт" як "гарматне м'ясо", та закликав уряд виступити проти ініціативи.

Мадяр відповів, що угорська позиція вже була озвучена на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ у Люксембурзі, де міністр внутрішніх справ Габор Посваі заявив, що Будапешт разом із ще шістьма-сімома країнами не підтримує пропозицію Єврокомісії.

Прем'єр також зазначив, що навіть якщо нові правила схвалять на рівні ЄС і вони набудуть чинності орієнтовно у березні 2027 року, це не позбавить Угорщину права самостійно надавати статус біженця людям, які прибувають до країни, рятуючись від війни або мобілізації. "Кожен угорський співвітчизник може розраховувати на уряд "Тиси" як тут, так і за кордоном", – заявив Мадяр.