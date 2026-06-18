ЄС може обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків призовного віку

Це може свідчити про намір ускладнити надання такого статусу чоловікам, придатним до військової служби.

Європейська комісія планує продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які виїхали через війну, однак може обмежити його застосування для чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на лист президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів країн ЄС.

У документі зазначається, що продовження тимчасового захисту не повинно підривати здатність України до самооборони. Видання припускає, що це може свідчити про намір ускладнити надання такого статусу чоловікам, придатним до військової служби. Водночас конкретних деталей майбутніх змін наразі не оприлюднено.

На початку червня міністри внутрішніх справ країн ЄС вже обговорювали можливість посилення правил для українських чоловіків призовного віку. За даними dpa, підтримку отримала пропозиція виключити зі сфери дії директиви про тимчасовий захист осіб віком від 23 до 60 років.

Наразі українці в ЄС користуються спеціальним режимом захисту без необхідності проходити індивідуальну процедуру надання притулку. Цей механізм діє до 4 березня 2027 року, а найближчим часом Єврокомісія має представити пропозицію щодо його подальшого продовження. За офіційними даними, статусом тимчасового захисту в країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона громадян України.